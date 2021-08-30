В России число связанных с оборотом наркотиков преступлений достигло минимума за 10 лет

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Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось в России на 3,3 тыс. по сравнению с прошлым годом и достигло минимальных показателей за последние десять лет.
В России число связанных с оборотом наркотиков преступлений достигло минимума за 10 лет
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

«В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков массив выявленных преступлений снизился до минимальных значений за последние 10 лет — 109,5 тыс. По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года количество противоправных деяний в обозначенной сфере уменьшилось на 3,3 тыс.», — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, отрицательная динамика регистрации в разной степени зафиксирована в 54 регионах страны.

Также в Генпрокуратуре рассказали о статистике убийств в России.

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