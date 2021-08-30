В России число связанных с оборотом наркотиков преступлений достигло минимума за 10 лет

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось в России на 3,3 тыс. по сравнению с прошлым годом и достигло минимальных показателей за последние десять лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

«В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков массив выявленных преступлений снизился до минимальных значений за последние 10 лет — 109,5 тыс. По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года количество противоправных деяний в обозначенной сфере уменьшилось на 3,3 тыс.», — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, отрицательная динамика регистрации в разной степени зафиксирована в 54 регионах страны.

Также в Генпрокуратуре рассказали о статистике убийств в России.