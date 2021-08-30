В России число связанных с оборотом наркотиков преступлений достигло минимума за 10 лет
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.
«В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков массив выявленных преступлений снизился до минимальных значений за последние 10 лет — 109,5 тыс. По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года количество противоправных деяний в обозначенной сфере уменьшилось на 3,3 тыс.», — говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, отрицательная динамика регистрации в разной степени зафиксирована в 54 регионах страны.
Также в Генпрокуратуре рассказали о статистике убийств в России.