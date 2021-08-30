В Генпрокуратуре рассказали о статистике убийств в России

Российская Генпрокуратура подготовила аналитический сборник «О состоянии преступности в России за январь — июль 2021 года», в котором говорится о статистике убийств в стране.

«С 2012 года в стране последовательно снижается общее количество зарегистрированных убийств. За девять лет их число сократилось практически вполовину (с 8,1 тыс. до 4,6 тыс.)», — цитирует ТАСС документ.

Вместе с этим в сборнике говорится, что по сравнению с прошлым годом количество убийств в нынешнем году возросло в 22 регионах России.

По данным ведомства, в 311 случаях возбуждению уголовного дела об убийстве предшествовало безвестное исчезновение граждан, наибольшее их количество зафиксировано в Ленинградской области.

Всего же от разного рода преступлений в России за семь месяцев погибло почти 13,8 тыс. человек, что заметно больше, чем за такой же период прошлого года (11,3 тыс.).

В апреле в Генпрокуратуре России назвали число уличённых в коррупции чиновников в 2020 году.