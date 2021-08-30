В Генпрокуратуре рассказали о статистике убийств в России

Короткая ссылка
Российская Генпрокуратура подготовила аналитический сборник «О состоянии преступности в России за январь — июль 2021 года», в котором говорится о статистике убийств в стране.
В Генпрокуратуре рассказали о статистике убийств в России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«С 2012 года в стране последовательно снижается общее количество зарегистрированных убийств. За девять лет их число сократилось практически вполовину (с 8,1 тыс. до 4,6 тыс.)», — цитирует ТАСС документ.

Вместе с этим в сборнике говорится, что по сравнению с прошлым годом количество убийств в нынешнем году возросло в 22 регионах России.

По данным ведомства, в 311 случаях возбуждению уголовного дела об убийстве предшествовало безвестное исчезновение граждан, наибольшее их количество зафиксировано в Ленинградской области.

Всего же от разного рода преступлений в России за семь месяцев погибло почти 13,8 тыс. человек, что заметно больше, чем за такой же период прошлого года (11,3 тыс.).

В апреле в Генпрокуратуре России назвали число уличённых в коррупции чиновников в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить