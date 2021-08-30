В школах ТиНАО создали более 26 тысяч новых мест за девять лет

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В школах ТиНАО создали 26,7 тыс. новых мест за последние девять лет, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.
В школах ТиНАО создали более 26 тысяч новых мест за девять лет
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«На момент присоединения к столице новых территорий в ТиНАО функционировало 95 объектов образования: 56 детских садов и 39 школ на 10 тыс. мест и 23 тыс. мест соответственно. К сентябрю 2021 года количество построенных объектов образования приблизится к 100: 66 садиков на 14,3 тыс. мест и 32 школы на 26,7 тыс. мест», — сказал Бочкарёв.

По его словам, это позволит говорить об увеличении расчётной мощности детсадов в 2,7 раза, школ — в 2,3 раза относительно момента присоединения.

Как добавил Бочкарёв, на 2021 год мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу построить к сентябрю 24 объекта образования — 12 детсадов и 12 школ.

«К настоящему времени завершено строительство 17 объектов — 11 детских садов и пяти школьных зданий. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию ещё семь объектов — два детских сада и пять школ», — цитирует чиновника информационный центр правительства Москвы.

Ранее член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова в беседе с «Радио 1» рассказала о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi.

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