В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с ЕГЭ в новом учебном году

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Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко прокомментировал ситуацию с ЕГЭ в новом учебном году.
В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с ЕГЭ в новом учебном году
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что все новшества были предусмотрены заранее.

«Они заранее прогнозируемые, о них неоднократно говорили. Никаких суперновелл нет. По поводу обязательных предметов. Мы планируем, что у нас всё будет проходить штатно, как в доковидную эпоху. Но мы можем предполагать, а реальное объективное развитие событий может вносить свои корректировки», — сказал эксперт.

По его словам, все особенности проведения итоговой аттестации, выдачи медалей за последние два года продиктованы объективными обстоятельствами.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.

Он также заявил о необходимости ввести обязательный Единый государственный экзамен по литературе.

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