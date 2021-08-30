В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с ЕГЭ в новом учебном году
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что все новшества были предусмотрены заранее.
«Они заранее прогнозируемые, о них неоднократно говорили. Никаких суперновелл нет. По поводу обязательных предметов. Мы планируем, что у нас всё будет проходить штатно, как в доковидную эпоху. Но мы можем предполагать, а реальное объективное развитие событий может вносить свои корректировки», — сказал эксперт.
По его словам, все особенности проведения итоговой аттестации, выдачи медалей за последние два года продиктованы объективными обстоятельствами.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.
Он также заявил о необходимости ввести обязательный Единый государственный экзамен по литературе.