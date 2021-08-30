В Минпросвещения прокомментировали планы по новым школьным стандартам

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Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко прокомментировал планы по новым школьным стандартам.
В Минпросвещения прокомментировали планы по новым школьным стандартам
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что курс будет обновлён не только в средней, но и в начальной школе.

«В этих стандартах детализировано содержание по уровням, чего раньше не было, углублённое изучение предметов в основной школе. И под эти стандарты нашими коллегами в Институте стратегии развития образования разрабатываются 35 образовательных программ, в которых детализировано содержание по каждому предмету, под каждый класс», — сказал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.

Он также заявил о необходимости ввести обязательный единый государственный экзамен по литературе.

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