В Минпросвещения прокомментировали планы по новым школьным стандартам
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что курс будет обновлён не только в средней, но и в начальной школе.
«В этих стандартах детализировано содержание по уровням, чего раньше не было, углублённое изучение предметов в основной школе. И под эти стандарты нашими коллегами в Институте стратегии развития образования разрабатываются 35 образовательных программ, в которых детализировано содержание по каждому предмету, под каждый класс», — сказал он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.
Он также заявил о необходимости ввести обязательный единый государственный экзамен по литературе.