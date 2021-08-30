Основатель «Белорусского КВН» прокомментировал решение МВД о комике Мирзализаде

Основатель объединения «Белорусский КВН» Андрей Муковозчик прокомментировал RT решение МВД признать пребывание комика Идрака Мирзализаде в России нежелательным пожизненно.

«С точки зрения юмора, стендапа Идрак, к сожалению, так и не понял одну вещь. Это касается аудитории, на которую можно или нельзя говорить ту или иную шутку», — считает Муковозчик.

По его мнению, «сочный, народный и грубый анекдот с матом» можно рассказать «приятелям в курилке».

«И этот же анекдот нельзя рассказывать залу на 100 человек и больше. И его категорически нельзя выносить на большую телевизионную аудиторию. Вопрос не в том, шутка это или нет. Вопрос в том, где и что можно говорить, даже не с точки зрения закона, а с точки зрения эстетики», — сказал он.

Ранее МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в стране гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских.

В августе суд в Москве приговорил комика к десяти суткам административного ареста по обвинению в возбуждении вражды.