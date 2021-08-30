Флорист Беднова рассказала о модных трендах в букетах к 1 сентября

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Член клуба «Цветоводы Москвы» Елена Беднова рассказала, какие растения используют флористы для составления букетов к Дню знаний.
Флорист Беднова рассказала о модных трендах в букетах к 1 сентября
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» специалист рассказала, что популярность приобрели композиции из разных цветов, небольшие сборные букеты.

«Там даже ноготки, циннии. В них есть розы, гортензии, маленькие георгины, кровохлёбки, солидастер. Все хотят пёстрые букеты, монобукеты не проходят сейчас. Все перешли к натуральным цветам, заказывают и полевые цветы, злаки, метёлки, мискантусы», — сообщила эксперт.

Она также отметила, что покупатели перестали выбирать цветную упаковку. Предпочтение отдаётся прозрачной обёртке, либо обходятся и вовсе без неё.

Ранее заслуженный учитель России, директор школы №1811 Александр Рывкин в беседе с «Москвой 24» рассказал, что хотели бы видеть педагоги в качестве подарка от учеников на 1 сентября.

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