В МЧС прогнозируют ухудшение ситуации с природными пожарами в Якутии

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозируют ухудшение ситуации с природными пожарами в Якутии на текущей неделе.

Reuters

«Высокие риски ухудшения лесопожарной обстановки прогнозируются на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами в Томпонском улусах Республики Саха (Якутия)», — приводит ТАСС сообщение. Кроме того, пожарная ситуация остаётся сложной в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области. Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников заявил, что площадь сгоревших в этом году лесов в российских регионах превысила 8 млн га.