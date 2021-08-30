В МЧС прогнозируют ухудшение ситуации с природными пожарами в Якутии
- Reuters
«Высокие риски ухудшения лесопожарной обстановки прогнозируются на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами в Томпонском улусах Республики Саха (Якутия)», — приводит ТАСС сообщение.
Кроме того, пожарная ситуация остаётся сложной в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области.
Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников заявил, что площадь сгоревших в этом году лесов в российских регионах превысила 8 млн га.