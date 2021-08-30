В МЧС прогнозируют ухудшение ситуации с природными пожарами в Якутии

Короткая ссылка
Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозируют ухудшение ситуации с природными пожарами в Якутии на текущей неделе.
В МЧС прогнозируют ухудшение ситуации с природными пожарами в Якутии
  • Reuters

«Высокие риски ухудшения лесопожарной обстановки прогнозируются на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами в Томпонском улусах Республики Саха (Якутия)», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, пожарная ситуация остаётся сложной в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников заявил, что площадь сгоревших в этом году лесов в российских регионах превысила 8 млн га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить