Адвокат отказался комментировать решение МВД о нежелательности пребывания Мирзализаде в России

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Адвокат комика Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин отказался комментировать RT решение МВД признать пребывание стендапера в России пожизненно нежелательным.
Адвокат отказался комментировать решение МВД о нежелательности пребывания Мирзализаде в России
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Ранее МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в стране Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских.

Как заявили в министерстве, «в своём публичном выступлении он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

В августе суд в Москве приговорил комика к десяти суткам административного ареста по обвинению в возбуждении вражды.

В суде комик извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, однако вину не признал.

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