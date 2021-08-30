Адвокат отказался комментировать решение МВД о нежелательности пребывания Мирзализаде в России
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- РИА Новости
Ранее МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в стране Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских.
Как заявили в министерстве, «в своём публичном выступлении он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».
В августе суд в Москве приговорил комика к десяти суткам административного ареста по обвинению в возбуждении вражды.
В суде комик извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, однако вину не признал.