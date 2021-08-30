Бастрыкин потребовал доложить о деле пропавшей в 2014 году в Удмуртии девушки
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, Тугушеву поручено доложить «о собранных данных об обстоятельствах исчезновения, версиях следствия и планах по дальнейшему расследованию».
Как уточняется, 15-летняя девушка пропала в августе 2014 года.
Активные поиски пропавшей успехом не увенчались.
Уголовное дело было возбуждено по статье «убийство».
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследованиях уголовных дел об исчезновении детей в Тюмени с 1997 года.