Бастрыкин потребовал доложить о деле пропавшей в 2014 году в Удмуртии девушки

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе расследования уголовного дела по факту бесследного исчезновения в 2014 году несовершеннолетней жительницы Воткинска.
Бастрыкин потребовал доложить о деле пропавшей в 2014 году в Удмуртии девушки
  • © СК РФ

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, Тугушеву поручено доложить «о собранных данных об обстоятельствах исчезновения, версиях следствия и планах по дальнейшему расследованию».

Как уточняется, 15-летняя девушка пропала в августе 2014 года.

Активные поиски пропавшей успехом не увенчались.

Уголовное дело было возбуждено по статье «убийство».

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследованиях уголовных дел об исчезновении детей в Тюмени с 1997 года.

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