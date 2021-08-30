Участники онлайн-голосования в Москве смогут использовать баллы «Миллиона призов» на карте «Тройка»
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Об этом сообщается на сайте «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Принять участие в розыгрыше призов могут горожане, которые проголосуют онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Розыгрыш будет проводиться ежедневно с 18 по 20 сентября.
Заявления на участие в онлайн-голосовании принимаются до 23:59 13 сентября.
Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил, что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей.