Участники онлайн-голосования в Москве смогут использовать баллы «Миллиона призов» на карте «Тройка»

Участники онлайн-голосования в Москве смогут использовать баллы, выигранные в акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», на пополнение карты «Тройка».

Об этом сообщается на сайте «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Принять участие в розыгрыше призов могут горожане, которые проголосуют онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Розыгрыш будет проводиться ежедневно с 18 по 20 сентября.

Заявления на участие в онлайн-голосовании принимаются до 23:59 13 сентября.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил, что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей.