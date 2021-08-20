Политический консультант прокомментировал программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе»

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Политический консультант Алексей Ярошенко заявил, что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей.
Политический консультант прокомментировал программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Программа «Миллион призов» серьёзным образом позволит повысить явку на онлайн-голосование. Это привлечёт, с одной стороны, тех, кто не планировал голосовать в принципе, благодаря материальной мотивации. А с другой стороны, некоторые избиратели, планировавшие принять участие в выборах традиционным способом на участках, теперь выберут ДЭГ», — сказал Ярошенко.

Как отметил эксперт, такие проекты стали распространённой практикой во многих странах.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании на выборы в Госдуму, которое состоится с 17 по 19 сентября.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области на портале «Добродел» стартовало голосование за территории без застройки.

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