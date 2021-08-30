В Госдуме поддержали идею продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в беседе с RT прокомментировал предложение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

«Это решение постоянно продлевалось, и то, что сейчас сразу до 2031 года есть предложение, — очень хорошо», — считает депутат.

По его мнению, данная мера и все эти механизмы пользуются спросом и удобны для людей.

«На сегодняшний день, если говорить, что это 2031 год, люди могут спокойно, не торопясь, спланировать то, что они хотят сделать, зарегистрировать. Это здорово», — заключил Николаев.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что им и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком внесён в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.