Кадыров назвал Лукашенко мужественным и волевым человеком

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в поздравлении с днём рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко назвал его настоящим, мужественным патриотом и пригласил в гости.

«Александр Григорьевич, безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ. Человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник... Результат титанического труда и мудрой политики Александра Григорьевича налицо», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Чечня и Белоруссия сотрудничают по ряду направлений и с течением времени связь между регионами крепнет и расширяется.

«Мы все также ждём в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека», — добавил глава Чечни.

Кадыров пожелал белорусскому государственному лидеру здоровья, успехов, а всему народу республики — процветания.