Кадыров назвал Лукашенко мужественным и волевым человеком

Короткая ссылка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в поздравлении с днём рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко назвал его настоящим, мужественным патриотом и пригласил в гости.
Кадыров назвал Лукашенко мужественным и волевым человеком
  • РИА Новости

«Александр Григорьевич, безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ. Человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник... Результат титанического труда и мудрой политики Александра Григорьевича налицо», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Чечня и Белоруссия сотрудничают по ряду направлений и с течением времени связь между регионами крепнет и расширяется.

«Мы все также ждём в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека», — добавил глава Чечни.

Кадыров пожелал белорусскому государственному лидеру здоровья, успехов, а всему народу республики — процветания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить