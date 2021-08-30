Правозащитник раскритиковал антироссийскую повестку «Медузы»

Основатель общественного комитета по расследованию иностранных вмешательств Александр Ионов дал интервью RT, в котором раскритиковал издание «Медуза»* за необъективное освещение событий. По его мнению, за рубежом есть два разных типа современных СМИ: одно, как, например, «Медуза», публикует о России только негативную информацию, другое, например Bloomberg, признаёт успехи России и представляет широкую картину происходящего.

«Есть два типа СМИ, — заявил Ионов ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову. — Консервативные СМИ, например тот же Bloomberg, признаёт, что у России нормальная вакцина, атомный ледокольный флот, армия поднимается… Читаем «Медузу» и понимаем, что мы живём в какой-то кладбищенской яме».

Ранее Ионов сообщил RT, что у основанного им комитета «есть фактура», которой, по его мнению, достаточно для признания «Медузы» нежелательной организацией на территории России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.