В Минприроды прокомментировали ситуацию с экологическими платежами

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прокомментировал ситуацию с экологическими платежами.

«Окраска» экологических платежей вводится законопроектом о предотвращении накопленного вреда окружающей среде. Сейчас он в правительстве, мы планируем внести его в Госдуму в осеннюю сессию. «Окрашена» будет плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения и платежи по искам о возмещении вреда окружающей среде», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, с 2023 года средства от экологических платежей будут частично перекрывать затраты федерального бюджета.

«Окрасить» их в 2022 году нельзя, так как субъекты в конце 2021-го уже сформируют свои бюджеты на следующий год, уточнил Козлов.

Он также отметил, что в настоящее время в год набирается около 23 млрд рублей экоплатежей, но только 2% этих средств реально уходит на экологическую повестку.

«Получается, виновные ответили рублём, но для отрасли и экологии ничего не изменилось, деньги ушли в общий котёл. «Окрашенные» средства по аналогии с дорожными фондами будут направлены на выполнение работ по ликвидации, а если в регионе нет объектов накопленного вреда, то на другие природоохранные мероприятия», — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Минприроды России направило в Минпромторг предложение о запрете использования в стране 28 одноразовых видов упаковки и товаров, в частности, трубочек и ватных палочек.