В Минприроды рассказали о ситуации со свалками в ряде регионов России

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов рассказал о ситуации со свалками в ряде регионов страны.

«Большие риски в 20 регионах — Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области — там мощности будут исчерпаны в ближайшие два-три года. Там в том числе до 1 января 2023 года закроют полигоны, работа которых временно разрешена», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в девяти регионах, в том числе в Забайкалье, на Камчатке и Чукотке, в Красноярском крае, Магаданской и Новосибирской областях, Дагестане, Якутии и Севастополе, уже наблюдается нехватка мощностей по размещению отходов, что приводит к использованию нелегальных свалок.

«Российский экологический оператор» уже составил план действий с субъектами.

«Для каждого спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, по созданию полигонов. Регионам придётся ускориться и обеспечить реализацию этих проектов», — добавил Козлов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.