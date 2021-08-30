В Минприроды рассказали о ситуации со свалками в ряде регионов России
- РИА Новости
«Большие риски в 20 регионах — Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области — там мощности будут исчерпаны в ближайшие два-три года. Там в том числе до 1 января 2023 года закроют полигоны, работа которых временно разрешена», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, в девяти регионах, в том числе в Забайкалье, на Камчатке и Чукотке, в Красноярском крае, Магаданской и Новосибирской областях, Дагестане, Якутии и Севастополе, уже наблюдается нехватка мощностей по размещению отходов, что приводит к использованию нелегальных свалок.
«Российский экологический оператор» уже составил план действий с субъектами.
«Для каждого спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, по созданию полигонов. Регионам придётся ускориться и обеспечить реализацию этих проектов», — добавил Козлов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.