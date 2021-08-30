СК проверит сообщения об укушенной девочке в контактном зоопарке в Екатеринбурге

Следственный комитет Свердловской области проверит информацию об укушенной змеёй в екатеринбургском контактном зоопарке пятилетней девочке.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Свердловской области Следственным комитетом организована доследственная проверка по сообщению об укусе ребёнка змеёй на территории контактного зоопарка», — заявил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

СК выяснит обстоятельства происшествия и опросит возможных очевидцев и администрацию контактного зоопарка.

«Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — говорится в сообщении.

В мае проводилась проверка по факту нападения бродячей собаки на двухлетнего ребёнка в Ленинградской области на берегу озера Светлое.