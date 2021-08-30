СК проверит сообщения об укушенной девочке в контактном зоопарке в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Свердловской области Следственным комитетом организована доследственная проверка по сообщению об укусе ребёнка змеёй на территории контактного зоопарка», — заявил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
СК выяснит обстоятельства происшествия и опросит возможных очевидцев и администрацию контактного зоопарка.
«Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — говорится в сообщении.
В мае проводилась проверка по факту нападения бродячей собаки на двухлетнего ребёнка в Ленинградской области на берегу озера Светлое.