В Ленобласти проводится проверка по факту нападения бродячей собаки на ребёнка

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Двухлетнего ребёнка в Ленинградской области покусала бродячая собака. Инцидент произошёл утром в воскресенье, 16 мая, на берегу озера Светлое в городе Сертолово.
В Ленобласти проводится проверка по факту нападения бродячей собаки на ребёнка
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает kp.ru.

«В 12:20 31-летняя женщина и её 45-летний муж доставили в Сертоловскую больницу своего двухлетнего сына. Мальчик был с множественными укусами шеи, острой кровопотерей. Состояние малыша было очень тяжёлым, поэтому его госпитализировали в Петербург, в больницу имени Раухфуса», — рассказал источник в правоохранительных органах.

В главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти также уточнили, что родители пострадавшего ребёнка находились в состоянии алкогольного опьянения. На них составлен протокол за неисполнение обязанностей по защите ребёнка.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как ранее сообщал информационный портал RIA56, в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка.

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