Захарова рассказала о готовности МИД расширять работу на отечественных видеохостингах

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МИД России готов расширять работу на отечественных видеохостингах, но требуется их дальнейшее технологическое развитие. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на дискуссии в рамках Российской креативной недели.
Захарова рассказала о готовности МИД расширять работу на отечественных видеохостингах
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

«Да, мы действительно туда (на российские платформы видеохостинга. — RT) пришли», — цитирует ТАСС Захарову.

Дипломат добавила, что зарубежные представительства России также готовы и хотят работать на отечественных платформах, но необходимо их дальнейшее технологическое развитие.

«Технологически мы, конечно, хотим большего. И я надеюсь, что мы это большее получим, потому что это всё нужно развивать», — добавила представитель МИД. 

Она также отметила, что «сфера российских видеохостингов только появляется и её главная задача на данном этапе состоит в созидании, а не в конкуренции на международном рынке». 

В феврале Захарова рассказала о создании страницы министерства в TikTok.

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