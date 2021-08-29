Захарова рассказала о готовности МИД расширять работу на отечественных видеохостингах
- © Пресс-служба МИД РФ
- РИА Новости
«Да, мы действительно туда (на российские платформы видеохостинга. — RT) пришли», — цитирует ТАСС Захарову.
Дипломат добавила, что зарубежные представительства России также готовы и хотят работать на отечественных платформах, но необходимо их дальнейшее технологическое развитие.
«Технологически мы, конечно, хотим большего. И я надеюсь, что мы это большее получим, потому что это всё нужно развивать», — добавила представитель МИД.
Она также отметила, что «сфера российских видеохостингов только появляется и её главная задача на данном этапе состоит в созидании, а не в конкуренции на международном рынке».
В феврале Захарова рассказала о создании страницы министерства в TikTok.