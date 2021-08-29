Захарова рассказала о готовности МИД расширять работу на отечественных видеохостингах

МИД России готов расширять работу на отечественных видеохостингах, но требуется их дальнейшее технологическое развитие. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на дискуссии в рамках Российской креативной недели.

«Да, мы действительно туда (на российские платформы видеохостинга. — RT) пришли», — цитирует ТАСС Захарову.

Дипломат добавила, что зарубежные представительства России также готовы и хотят работать на отечественных платформах, но необходимо их дальнейшее технологическое развитие.

«Технологически мы, конечно, хотим большего. И я надеюсь, что мы это большее получим, потому что это всё нужно развивать», — добавила представитель МИД.

Она также отметила, что «сфера российских видеохостингов только появляется и её главная задача на данном этапе состоит в созидании, а не в конкуренции на международном рынке».

В феврале Захарова рассказала о создании страницы министерства в TikTok.