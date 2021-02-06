Захарова рассказала о создании страницы МИД России в TikTok
- РИА Новости
По её словам, создание аккаунта внешнеполитического ведомства в данной соцсети планировалось давно.
«А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — цитирует РИА Новости ответ Захаровой на вопрос о создании страницы в TikTok.
На текущий момент на странице размещены несколько роликов, посвящённых российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Ранее сообщалось, что TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях в России.