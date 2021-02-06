Захарова рассказала о создании страницы МИД России в TikTok

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о создании страницы министерства в TikTok.

По её словам, создание аккаунта внешнеполитического ведомства в данной соцсети планировалось давно.

«А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — цитирует РИА Новости ответ Захаровой на вопрос о создании страницы в TikTok.

На текущий момент на странице размещены несколько роликов, посвящённых российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Ранее сообщалось, что TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях в России.