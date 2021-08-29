Шесть человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Тюмени
- РИА Новости
«ДТП произошло около 12:30. По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с четырьмя автомобилями. Один из автомобилей после ДТП загорелся», — приводит ТАСС сообщение.
В результате происшествия пострадали шесть человек
Как уточняется, трое пострадавших получили тяжёлые травмы, их госпитализировали.
Ранее в Бобровском районе Воронежской области в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе дети.