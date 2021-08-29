РБК рассказал о «самых раздражающих» туристов вещах в регионах России

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Российские туристы назвали три вещи, которые раздражают их в том или ином регионе страны. Чаще всего вариант «ничего не раздражает» выбирали в Калининградской области (46%), Дагестане (43%), а также на Камчатке и в Ставропольском крае (по 42%), сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.
РБК рассказал о «самых раздражающих» туристов вещах в регионах России
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

При этом раздражителями для туристов в Калининградской области стали отсутствие инфраструктуры (18%), завышенные цены (16%) и климат/насекомые (10%).

Люди, посетившие Дагестан, жаловались на инфраструктуру (13%), небрежное отношение к природе и мусор (10%) и отношение местных жителей (6%).

Туристы, побывавшие на Камчатке, пожаловались на цены (23%), инфраструктуру (19%) и отношение местных жителей (13%).

Гости Ставропольского края выразили недовольство инфраструктурой (24%) и ценами (17%), а также большим количеством туристов (16%).

Среди проблем Крыма участники опроса назвали плохую инфраструктуру (33%), цены (30%) и отношение местных к туристам (15%). Туристы, которые ездили в Краснодарский край, посчитали главными раздражителями завышенные цены (36%), инфраструктуру (26%), большое число туристов (25%), а также мусор (24%).

Ранее сообщалось, что более 90% россиян, планирующих отдых осенью, собираются путешествовать внутри страны.

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