Прокуратура начала проверку по факту убийства подростка в Башкирии

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Прокуратура проводит проверку по факту убийства несовершеннолетней девушки в городе Бирске в Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура начала проверку по факту убийства подростка в Башкирии
  • РИА Новости

«Прокуратура  республики организовала проверку по факту убийства несовершеннолетней девушки в г. Бирске», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток 25 августа ушла праздновать день рождения подруги и не вернулась. Мать девушки обратилась с заявлением об её исчезновении в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (Убийство).

Ранее в СК возбудили уголовное дело в отношении жительницы Красноглинского района Самарской области, подозреваемой в убийстве своего малолетнего сына.

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