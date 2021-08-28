Путин представил трёх кандидатов на пост главы КЧР
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламент республики.
«Президент России В.В. Путин представил в Народное собрание (НС, парламент) КЧР следующих кандидатов на должность главы КЧР: Акбаев Ренат Анзорович — депутат НС (парламента) КЧР, председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Жедяев Олег Евгеньевич — депутат НС (парламента) КЧР, Темрезов Рашид Бориспиевич — глава КЧР», — говорится в сообщении.
Ранее глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о темпах вакцинации в регионе.