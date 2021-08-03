Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о темпах вакцинации в регионе
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«Основным и очень важным направлением, конечно, для себя считаем именно вакцинацию. Темпы вакцинирования мы наращиваем. Эта работа не очень простая, откровенно говоря, но на самом деле эта работа идёт», — заявил Темрезов.
По его словам, по среднероссийским показателям субъект где-то в середине, а по Северо-Кавказскому федеральному округу — один из первых.
Как отметил чиновник, люди начинают понимать, что лучше вакцинироваться, чем болеть. Он подчеркнул, что власти считают работу по вакцинации одной из наиболее приоритетных.
Ранее в КЧР ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, работающих с населением.