Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о темпах вакцинации в регионе

Власти Карачаево-Черкесии наращивают темпы вакцинации от коронавируса, но эта работа не очень простая, доложил глава региона Рашид Темрезов президенту России Владимиру Путину. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Основным и очень важным направлением, конечно, для себя считаем именно вакцинацию. Темпы вакцинирования мы наращиваем. Эта работа не очень простая, откровенно говоря, но на самом деле эта работа идёт», — заявил Темрезов.

По его словам, по среднероссийским показателям субъект где-то в середине, а по Северо-Кавказскому федеральному округу — один из первых.

Как отметил чиновник, люди начинают понимать, что лучше вакцинироваться, чем болеть. Он подчеркнул, что власти считают работу по вакцинации одной из наиболее приоритетных.

Ранее в КЧР ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, работающих с населением.