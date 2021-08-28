Причиной пожара в ярославской больнице мог стать заискрившийся кипятильник
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент эксплуатации заискрился и упал на матрас одного из пациентов», — сказали в ведомстве.
Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки по факту пожара на личный контроль.
Как сообщил Директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов, причиной гибели одного из пациентов стал не пожар, а коронавирусная инфекция.
«Пациент, о котором часто упоминается в СМИ, скончался от коронавирусной инфекции, находился в реанимационном отделении, в 21:50 констатирована смерть с учётом реанимационных мероприятий, которые проводились до этого в течение получаса», — сказал Тубашов.
Ранее сообщалось, что прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара в клинической больнице №3.