Причиной пожара в ярославской больнице мог стать заискрившийся кипятильник

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Причиной пожара в больнице №3 в Ярославле, по предварительным данным, стало замыкание сети в палате, где работал кипятильник.
Причиной пожара в ярославской больнице мог стать заискрившийся кипятильник
  • © ГБУЗ ЯО "Клиническая больница №3"

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент эксплуатации заискрился и упал на матрас одного из пациентов», — сказали в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки по факту пожара на личный контроль.

Как сообщил Директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов, причиной гибели одного из пациентов стал не пожар, а коронавирусная инфекция.

«Пациент, о котором часто упоминается в СМИ, скончался от коронавирусной инфекции, находился в реанимационном отделении, в 21:50 констатирована смерть с учётом реанимационных мероприятий, которые проводились до этого в течение получаса», — сказал Тубашов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара в клинической больнице №3.

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