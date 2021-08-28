Причиной пожара в ярославской больнице мог стать заискрившийся кипятильник

Причиной пожара в больнице №3 в Ярославле, по предварительным данным, стало замыкание сети в палате, где работал кипятильник.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент эксплуатации заискрился и упал на матрас одного из пациентов», — сказали в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки по факту пожара на личный контроль.

Как сообщил Директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов, причиной гибели одного из пациентов стал не пожар, а коронавирусная инфекция.

«Пациент, о котором часто упоминается в СМИ, скончался от коронавирусной инфекции, находился в реанимационном отделении, в 21:50 констатирована смерть с учётом реанимационных мероприятий, которые проводились до этого в течение получаса», — сказал Тубашов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара в клинической больнице №3.