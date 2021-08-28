В Мордовском заповеднике около Сарова действуют два очага пожара

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Два очага лесного пожара продолжают действовать в Мордовском заповеднике возле закрытого города Саров в Нижегородской области.
В Мордовском заповеднике около Сарова действуют два очага пожара
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«В настоящее время на территории Мордовского государственного природного заповедника в непосредственной близости к Первомайскому району Нижегородской области и ЗАТО Саров имеются два участка пожара. Все усилия привлекаемых подразделений сосредоточены на локализации и последующей ликвидации очагов возгорания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

В субботу, 28 августа, для контроля за тушением лесных пожаров в регион прибыл замглавы МЧС Николай Гречушкин.

20 августа в «Росатоме» назвали контролируемой ситуацию в Сарове, рядом с которым горит заповедник.

26 августа МЧС опровергло информацию о пожаре возле КПП в Сарове.

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