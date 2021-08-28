В Мордовском заповеднике около Сарова действуют два очага пожара
- @mchs_mordovia
«В настоящее время на территории Мордовского государственного природного заповедника в непосредственной близости к Первомайскому району Нижегородской области и ЗАТО Саров имеются два участка пожара. Все усилия привлекаемых подразделений сосредоточены на локализации и последующей ликвидации очагов возгорания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.
В субботу, 28 августа, для контроля за тушением лесных пожаров в регион прибыл замглавы МЧС Николай Гречушкин.
20 августа в «Росатоме» назвали контролируемой ситуацию в Сарове, рядом с которым горит заповедник.
26 августа МЧС опровергло информацию о пожаре возле КПП в Сарове.