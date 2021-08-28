В Москве рассказали о сохранении природного ландшафта ВДНХ

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о сохранении природного ландшафта ВДНХ.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Многие природные достопримечательности ВДНХ, такие как Мичуринский сад, цветочные партеры Центральной аллеи, дубовая роща, каштановая роща и каскад Каменских прудов, — это объекты культурного наследия федерального значения», — заявила Сергунина.

По её словам, специалисты восстанавливают их наравне с историческими павильонами и скульптурными композициями.

Например, в Мичуринском саду работы по благоустройству территории прошли в 2017—2018 годах. В настоящее время там можно увидеть более 2,2 тыс. деревьев.

В 2016—2017 годах цветочные партеры ВДНХ были отреставрированы по историческим материалам середины ХХ века.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.