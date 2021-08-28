В Хабаровске прошёл форум «Новое знание: Экология»

Общество «Знание» провело в Хабаровске форум «Новое знание: Экология».

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Школьникам и студентам рассказали об осознанном потреблении, переработке отходов, сохранении биоразнообразия планеты, а также о вызовах, с которыми предстоит столкнуться нынешним и будущим поколениям.

В форуме, который состоялся в рамках проекта «Умные недели», приняли участие учёные, руководители общественных организаций, экоактивисты и представители власти.

«Умные недели» — это просветительский проект. Его цель — создать пространство для получения новых знаний. Сегодня в центре внимания вопросы экологии», — заявил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее сообщалось, что общество «Знание» и проект «Россия — моя история» подписали соглашение о сотрудничестве.