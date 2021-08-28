Володин рассказал о вступающих в силу законах в сентябре

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о вступающих в силу в сентябре законах.
Володин рассказал о вступающих в силу законах в сентябре
  • РИА Новости

«В первый месяц осени начинает действовать ряд важных для наших граждан нововведений», — сообщил спикер Госдумы.

Он отдельно отметил закон о больничных на детей до семи лет включительно и закон о «гаражной амнистии».

Говоря о законе о больничных на детей до семи лет, он заявил, что «выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа».

По его словам, «это последовательный шаг по поддержке семей с детьми».

Комментируя закон о «гаражной амнистии», Володин отметил, что «большое количество гаражей построено давно, некоторые — ещё в советское время, ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены, по этой причине не могут проданы или переданы по наследству».

«Мы этот правовой пробел устранили», — заявил он.

Председатель Госдумы добавил, что «теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи».

В апреле сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии», который призван урегулировать вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

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