Умерла член СПЧ Мария Большакова
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«28 августа после тяжёлой болезни ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова... Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артёмовны», — говорится в пресс-релизе СПЧ.
В 1993 году Большакова создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области. На его базе была образована общероссийская общественная благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России».
В 2006—2010 годах она входила в состав Общественной палаты, а с 2011 года работала в СПЧ.