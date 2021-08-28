Умерла член СПЧ Мария Большакова

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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мария Большакова скончалась в возрасте 72 лет после тяжёлой болезни.
Умерла член СПЧ Мария Большакова
  • ©president-sovet.ru

«28 августа после тяжёлой болезни ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова... Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артёмовны», — говорится в пресс-релизе СПЧ.

В 1993 году Большакова создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области. На его базе была образована общероссийская общественная благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России». 

В 2006—2010 годах она входила в состав Общественной палаты, а с 2011 года работала в СПЧ.

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