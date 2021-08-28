В России создали боевой экзоскелет, оснащённый двигателями

В России создали первый опытный образец боевого экзоскелета, оснащённого электродвигателями, который может войти в состав экипировки солдата будущего.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на «Ростех».

Отмечается, что экзоскелет работает в двух режимах.

Как сообщается, в активном режиме физические возможности человека увеличивают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, которые работают от аккумуляторов. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что экзоскелет, «снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 кг груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее».

Ранее сообщалось, что в России проходит испытания парашютная система для десантирования военных водолазов в полной экипировке на водную поверхность.