В России создали боевой экзоскелет, оснащённый двигателями
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на «Ростех».
Отмечается, что экзоскелет работает в двух режимах.
Как сообщается, в активном режиме физические возможности человека увеличивают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, которые работают от аккумуляторов. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом.
Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что экзоскелет, «снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 кг груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее».
Ранее сообщалось, что в России проходит испытания парашютная система для десантирования военных водолазов в полной экипировке на водную поверхность.