В России создали парашют для десантирования боевых водолазов

В России проходит испытания парашютная система для десантирования военных водолазов в полной экипировке на водную поверхность.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

«Система дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В конструкции парашютной системы предусмотрена возможность крепления грузовой обвязки, позволяющей доставлять к месту назначения габаритное оборудование, в том числе индивидуальный водолазный буксировщик», — сообщил гендиректор холдинга Игорь Насенков.

Отмечается, что в настоящее время система проходит финальный этап исследовательских испытаний.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на международном форуме «Армия-2021» заявил, что в стратегических учениях «Запад-2021» в сентябре будут задействованы боевые робототехнические комплексы.