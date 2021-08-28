Вертолёт Ми-8 привлекли к тушению пожара в Оренбургской области
- РИА Новости
«В 09:50 по местному времени вертолёт Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России произвёл облёт и разведку территории. В ближайшее время планируется сброс воды», — говорится в заявлении ведомства.
Также планируется применение самолёта Ил-76 Министерства обороны.
«Продолжаются работы по тушению горящей серы, хранившейся на открытой площадке в районе железнодорожных путей», — сообщили в МЧС.
Ранее в Тольятти возбудили уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений с причинением крупного ущерба после пожара, который уничтожил 31,7 га леса.