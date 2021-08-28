Вертолёт Ми-8 привлекли к тушению пожара в Оренбургской области

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Для тушения пожара в Оренбургском районе привлекли вертолёт Ми-8, сообщили в МЧС России.
Вертолёт Ми-8 привлекли к тушению пожара в Оренбургской области
  • РИА Новости

«В 09:50 по местному времени вертолёт Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России произвёл облёт и разведку территории. В ближайшее время планируется сброс воды», — говорится в заявлении ведомства.

Также планируется применение самолёта Ил-76 Министерства обороны.

«Продолжаются работы по тушению горящей серы, хранившейся на открытой площадке в районе железнодорожных путей», — сообщили в МЧС.

Ранее в Тольятти возбудили уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений с причинением крупного ущерба после пожара, который уничтожил 31,7 га леса.

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