Уголовное дело возбудили по факту крупного пожара в Тольятти

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений с причинением крупного ущерба после пожара, который уничтожил 31,7 га леса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

© ГУМЧС России по Самарской области

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту поджога лесных насаждений в городе Тольятти», — говорится в сообщении. Как установлено, в результате лесного низового пожара выгорело 31,7 га леса. По факту пожара возбуждено дело по ч. 2 ст.261 УК России (уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба). Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Ранее мэр Тольятти Николай Ренц назвал предварительную причину пожара на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества.