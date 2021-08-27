Уголовное дело возбудили по факту крупного пожара в Тольятти

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В Тольятти возбудили уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений с причинением крупного ущерба после пожара, который уничтожил 31,7 га леса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Уголовное дело возбудили по факту крупного пожара в Тольятти
  • © ГУМЧС России по Самарской области

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту поджога лесных насаждений в городе Тольятти», — говорится в сообщении.

Как установлено, в результате лесного низового пожара выгорело 31,7 га леса.

По факту пожара возбуждено дело по ч. 2 ст.261 УК России (уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба).

Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Ранее мэр Тольятти Николай Ренц назвал предварительную причину пожара на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества. 

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