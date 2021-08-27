Уголовное дело возбудили по факту крупного пожара в Тольятти
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«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту поджога лесных насаждений в городе Тольятти», — говорится в сообщении.
Как установлено, в результате лесного низового пожара выгорело 31,7 га леса.
По факту пожара возбуждено дело по ч. 2 ст.261 УК России (уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба).
Прокуратура взяла на контроль ход расследования.
Ранее мэр Тольятти Николай Ренц назвал предварительную причину пожара на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества.