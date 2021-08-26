Мэр Тольятти назвал предварительную версию лесного пожара
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Как он отметил на своей странице в Instagram, власти предполагают, что причиной является поджог.
«Предварительная версия возникновения пожара — поджог. Очаг возгорания возник среди молодых густых лесопосадок, где не было ни дорожек, ни тропинок. Фактически пожар начался в самом центре лесного квадрата», — написал он.
Ренц добавил, что до полной ликвидации пожарные будут работать ещё примерно сутки.
Ранее мэрия Тольятти заявила, что в Тольяттинском участковом лесничестве произошло возгорание.