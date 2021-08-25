В Тольяттинском участковом лесничестве произошёл пожар

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Мэрия Тольятти заявила, что в Тольяттинском участковом лесничестве произошло возгорание.
В Тольяттинском участковом лесничестве произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом администрация города сообщила во «ВКонтакте».

«25 августа на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание. В связи с порывистым ветром пожар быстро распространяется — по состоянию на 17:30 (16:30 мск) его площадь составила порядка 8 га», — говорится в заявлении.

По данным мэрии, работу оперативного штаба на месте координирует глава города Николай Ренц.

В помощь службам пожаротушения привлекается дополнительная техника, бойлеры и бульдозеры. На место пожара также прибыл самолёт Ил-76, уже приступивший к борьбе с огнём.

Ранее сообщалось, что в Тольятти произошёл крупный пожар. Властям города 10 июля пришлось ввести режим ЧС.

12 июля пожарным и спасателям удалось ликвидировать открытое горение в лесу.

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