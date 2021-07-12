В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в лесу в Тольятти

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В МЧС заявили, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение в лесу в Тольятти.
В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в лесу в Тольятти
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 20:23 (19:23 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве.

Ранее мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что поджог рассматривается в качестве вероятной версии крупного лесного пожара в городе. По факту возгорания возбуждено дело.

10 июля администрация Тольятти заявила о введении режима ЧС в городе из-за крупного лесного пожара.

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