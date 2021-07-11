В Тольятти возбудили дело по факту лесного пожара

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Мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что поджог рассматривается в качестве вероятной версии крупного лесного пожара в городе. По факту возгорания возбуждено дело.
В Тольятти возбудили дело по факту лесного пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает мэрия Тольятти на своей странице во «ВКонтакте».

«Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия — это всё-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пожар пошёл и перекинулся на другие участки», — сказал Ренц.

По данным городской администрации, специалистами будут изучены записи с камер видеонаблюдения, расставленных по лесу. 

Ранее администрация Тольятти заявила о введении режима ЧС в городе из-за крупного лесного пожара.

Согласно последним данным, все очаги лесного пожара были локализованы.

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