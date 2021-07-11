В Тольятти возбудили дело по факту лесного пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает мэрия Тольятти на своей странице во «ВКонтакте».
«Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия — это всё-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пожар пошёл и перекинулся на другие участки», — сказал Ренц.
По данным городской администрации, специалистами будут изучены записи с камер видеонаблюдения, расставленных по лесу.
Ранее администрация Тольятти заявила о введении режима ЧС в городе из-за крупного лесного пожара.
Согласно последним данным, все очаги лесного пожара были локализованы.