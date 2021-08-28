В Кемеровской области завели дело об осквернении памятника погибшим в Великой Отечественной войне
Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по региону.
В результате следственных действий выяснилось, что за преступлением стоят несовершеннолетние. Мальчики 10 и 13 лет осквернили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, надписями, содержащими ненормативную лексику.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
В Амурской области правоохранители ранее допросили двух несовершеннолетних девушек, причастных к осквернению мемориального комплекса воинам — участникам Великой Отечественной войны в городе Свободном.