В Амурской области допросили причастных к осквернению военного мемориала

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Правоохранители допросили двух девушек 15 и 16 лет, причастных к осквернению мемориального комплекса воинам — участникам Великой Отечественной войны в городе Свободном в Амурской области.
В Амурской области допросили причастных к осквернению военного мемориала
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Как рассказали полицейские, подростки опубликовали видео с места инцидента в социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как несколько человек на территории Мемориала славы разбрасывают венки и наносят удары по памятнику.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Как ранее передавало ФАН, в Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня. Документы переданы в суд.

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