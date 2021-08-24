В Амурской области допросили причастных к осквернению военного мемориала
- © РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Как рассказали полицейские, подростки опубликовали видео с места инцидента в социальных сетях.
На кадрах запечатлено, как несколько человек на территории Мемориала славы разбрасывают венки и наносят удары по памятнику.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Как ранее передавало ФАН, в Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня. Документы переданы в суд.