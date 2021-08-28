Интерфакс: пожар в ярославской больнице потушен

Пожар на территории ярославской клинической больницы №3 потушен, на месте происшествия работают следователи.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Полностью потушен пожар в лечебном учреждении. Площадь возгорания составила 5 кв. метров на первом этаже здания больницы», — заявил представитель регионального управления МЧС.

Восемь пациентов из реанимации медучреждения переведены в больницу им. Семашко.

Замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин ранее опроверг информацию о гибели трёх пациентов ярославской больницы, где произошёл пожар. По его словам, в результате происшествия один человек погиб, ещё двух пострадавших удалось реанимировать.