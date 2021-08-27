Голикова объяснила рост смертности в июле подъёмом заболеваемости COVID-19

Смертность в России в июле выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года из-за существенного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По официальным данным Росстата, смертность в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 18,6%. Это связано с существенным по сравнению с прошлым годом подъёмом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в десяти регионах Российской Федерации», — цитирует Голикову ТАСС.

Она отметила, что «весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19».

Согласно представленным Росстатом данным, в прошлом месяце в стране скончались 215,3 тыс. человек (на 33,8 тыс. больше, чем в июле 2020 года). Число смертей из-за COVID-19 — 44,1 тыс. (в июле прошлого года — 6,08 тыс.).

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне — августе, ассоциирован с распространением дельта-штамма.

По его словам, особенностями течения заболевания является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие серьёзных осложнений (в течение одного-двух дней) — тяжёлых пневмоний, поражений сердца, почек и других жизненно важных органов.