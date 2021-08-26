В Минздраве прокомментировали ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов прокомментировал ситуацию со смертностью от COVID-19 в России.

Он отметил, что «нынешний подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне — августе 2021 года, ассоциирован с распространением дельта-штамма».

По его словам, «особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие тяжёлых осложнений (в течение одного-двух дней) — тяжёлых пневмоний, поражений сердца, почек и других жизненно важных органов».

«При инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжёлых форм заболевания у людей молодого возраста. Ввиду этих факторов летальность при заболевании COVID-19, который вызван дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъёма заболеваемости», — цитирует ТАСС Кузнецова.

Ранее сообщалось, что за сутки в России подтверждено 820 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.