В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами на курорты Египта
- РИА Новости
«То, что сейчас стартуют из регионов один рейс в неделю в Хургаду и один рейс в Шарм-эш-Шейх, — это замечательно для периода сентябрь-октябрь, но дальше, в декабре, когда уже не будет ни Турции дешёвой, ни Кипра, ни Греции, вот тогда остро встанет вопрос о расширении количества рейсов в Египет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, приблизительно через полтора месяца российские туристы станут планировать поездки на зимний период.
Ранее сообщалось, что Росавиация ведёт переговоры с компетентными органами об увеличении числа регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта.
ФАН сообщало, что член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.