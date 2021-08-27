В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами на курорты Египта

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с полётами на курорты Египта.
В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами на курорты Египта
  • РИА Новости

«То, что сейчас стартуют из регионов один рейс в неделю в Хургаду и один рейс в Шарм-эш-Шейх, — это замечательно для периода сентябрь-октябрь, но дальше, в декабре, когда уже не будет ни Турции дешёвой, ни Кипра, ни Греции, вот тогда остро встанет вопрос о расширении количества рейсов в Египет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, приблизительно через полтора месяца российские туристы станут планировать поездки на зимний период.

Ранее сообщалось, что Росавиация ведёт переговоры с компетентными органами об увеличении числа регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта.

ФАН сообщало, что член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.

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