Концерн «Аксион» представил на форуме «Армия-2021» новое медицинское оборудование
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Мы планомерно диверсифицируем производство. Во время пандемии существенно выросла доля медицинской продукции. Освоили выпуск дефибрилляторов, которые в первую очередь используются для оснащения автомобилей скорой помощи», — заявил заместитель гендиректора по развитию производства специальной продукции корпорации «Аксион» Станислав Болонкин.
Кроме того, концерн выпускает инфузоматы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, электрокардиографы, портативные пульсоксиметры и другие медицинские изделия.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.