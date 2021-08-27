Концерн «Аксион» представил на форуме «Армия-2021» новое медицинское оборудование

Ижевский концерн «Аксион» представил новое медицинское оборудование на форуме «Армия-2021» в подмосковном парке «Патриот».

Об этом сообщает kp.ru.

«Мы планомерно диверсифицируем производство. Во время пандемии существенно выросла доля медицинской продукции. Освоили выпуск дефибрилляторов, которые в первую очередь используются для оснащения автомобилей скорой помощи», — заявил заместитель гендиректора по развитию производства специальной продукции корпорации «Аксион» Станислав Болонкин.

Кроме того, концерн выпускает инфузоматы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, электрокардиографы, портативные пульсоксиметры и другие медицинские изделия.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.