В АТОР рассказали о доступности туров на Пхукет для россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что путешествие на Пхукет уже доступно для граждан России.

Об этом она заявила в беседе с радио «Говорит Москва».

«Любые новости по поводу расширения возможностей отдыха в разных странах, допуска туристов со «Спутником V», безусловно, очень хорошие и радующие и наших туристов, и туриндустрию. Но надо понимать, что COVID-19 не закончился и, как в случае с Таиландом, речь идёт о Пхукете и Самуи, это, по сути, мало что меняет. Прямого авиасообщения пока нет, и когда оно откроется, непонятно. Со стыковкой лететь получается даже чуть дольше и сложнее. Тем не менее какой-то туристический поток направится туда», — сказала Ломидзе.

По её словам, туроператоры озвучили первые цены: минимальная стоимость на 11 дней — 97 тыс. рублей на Пхукет.

Она также подчеркнула, что маршрут перелёта в Таиланд будет проходить не над Афганистаном.

Ранее ФАН сообщало, что член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.