Шадаев рассказал о подключении школ к интернету

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев во время форума «Время образования» рассказал о подключении школ к интернету.
Шадаев рассказал о подключении школ к интернету
  • РИА Новости

«Что мы поняли, когда мы занимались проектом подключения школ к интернету? Мы поняли, что интернет должен быть не просто в школах, он должен быть и в каждом классе. И в этом смысле в каждом учебном классе должна быть возможность подключиться, продемонстрировать какие-то мультимедийные, электронные ролики, материалы образовательные, и, собственно, в этом смысле в Минпросвещения с прошлого года нашли возможность и выделили ресурсы федеральные для того, чтобы к концу 2024 года во всех школах, во всех учебных классах был Wi-Fi», — цитирует ТАСС Шадаева.

Который, как отметил министр, «прежде всего, нужен учителю для того, чтобы можно было просто и удобно подключаться к защищённому интернету».

Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.

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