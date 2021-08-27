Шадаев рассказал о подключении школ к интернету

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев во время форума «Время образования» рассказал о подключении школ к интернету.

«Что мы поняли, когда мы занимались проектом подключения школ к интернету? Мы поняли, что интернет должен быть не просто в школах, он должен быть и в каждом классе. И в этом смысле в каждом учебном классе должна быть возможность подключиться, продемонстрировать какие-то мультимедийные, электронные ролики, материалы образовательные, и, собственно, в этом смысле в Минпросвещения с прошлого года нашли возможность и выделили ресурсы федеральные для того, чтобы к концу 2024 года во всех школах, во всех учебных классах был Wi-Fi», — цитирует ТАСС Шадаева.

Который, как отметил министр, «прежде всего, нужен учителю для того, чтобы можно было просто и удобно подключаться к защищённому интернету».

Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.