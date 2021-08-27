В Госдуме поддержали планы по изменению модели ЕГЭ по всем предметам

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал в беседе с RT заявление Рособрнадзора о планах менять модели ЕГЭ по всем учебным предметам.
В Госдуме поддержали планы по изменению модели ЕГЭ по всем предметам
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«Начнём с того, что мы приветствуем заявление Рособрнадзора, но окончательную оценку сможем дать в зависимости от того, какие именно изменения будут внесены», — сказал депутат.

Он добавил, что многие изменения в ЕГЭ уже внесены.

«Мы настаивали, чтобы из ЕГЭ были исключены тестоподобные задания. Они почти исключены. Мы настаивали, чтобы естественные науки были приближены к классическим контрольным работам. В значительной степени это сделано», — уточнил он.

Смолин считает, что необходима и дальнейшая работа. В частности, по его словам, ЕГЭ по литературе продуктивнее было бы «принимать по форме устного экзамена, либо по форме сочинения».

«Хорошо, что Рособрнадзор собирается менять технологию ЕГЭ», — заключил депутат.

Ранее Рособрнадзор заявил о намерении поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 год.

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